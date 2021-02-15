川普彈劾案告終 共和黨黨魂之爭才開始

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（法新社華盛頓14日電） 美國聯邦參議院昨天對前總統川普的歷史性第2次彈劾審判宣告無罪，此事一落幕，美國就開始衡量川普對他所屬的共和黨、對全國的影響力會持續多久。

經常批評川普的共和黨籍馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）今天預測會有一場「真正的共和黨靈魂之爭」。

他告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「一切還沒結束。」他還說，若他是參議員，就會投票認定川普有罪。

參議院昨天就川普涉嫌煽動叛亂的彈劾條款進行表決，最終未達定罪所需的2/3多數門檻。57名參議員投下有罪票，包括7名共和黨籍參議員倒戈；43人投無罪票。

川普之後對無罪的結果表示歡迎，並稱他致力讓「美國再次偉大」（Make America Great Again）的政治運動「才剛開始」。

川普暗示未來可能繼續參與政治，其他共和黨同志則認為該是往前進的時候，黨內顯而易見地面臨嚴重分歧。

倒戈投下有罪票的共和黨籍參議員凱西迪（Bill Cassidy）今天預測，川普在共和黨仍緊握的勢力會逐漸削減。他在美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This Week）中說：「我認為他的勢力會衰落…我認為我們的領導層在未來將有所不同。」

數名共和黨參議員即便投無罪票，仍為川普在1月6 日國會之亂所扮演的角色以及他怒控去年11月大選舞弊之舉感到沮喪。參議院少數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）昨天說，川普要為他的支持者攻擊國會大廈事件「負起實際上和道德上的責任」。

不過身為川普堅定盟友的參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）今天堅稱，在共和黨放眼2022年期中選舉之際，川普仍是政壇一大要角。他稱川普是「共和黨最響噹噹的成員」，還說「我們必須與川普總統合作，我們不能沒有他」。

© 2021 AFP