川普感恩節特赦火雞 就是不談敗選與交接

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（法新社華盛頓24日電） 即將卸任的美國總統川普進入「跛腳鴨」階段，他今天對着一隻活生生火雞和一群記者演說，但就是避開了顯而易見的正題，仍未承認大選輸給了民主黨籍的拜登（Joe Biden）。

白宮玫瑰園（Rose Garden）年度特赦感恩節火雞儀式，讓川普展現了輕鬆的一面。

當全國4500萬隻火雞或同類都成了感恩節晚餐，這隻被命名為「玉米」（Corn）的火雞獲得了特赦。

法新社報導，川普對着這隻白色羽毛大火雞說：「多麼棒的一隻雞！」他說，感恩節「對火雞是個特別的日子」，但「對大多數火雞可不太好」。

特赦火雞是個傳承數十年的傳統，通常也僅是個特殊的拍照場合。

而在這次特赦活動，媒體記者們全神貫注於川普所講的每個字，想知道他最終是否會承認敗選，或是否可能暗示，在他卸任之前，替他正在坐牢或曾經入獄的一些朋友來個特赦。

但川普沒有認輸，也沒有暗示。

川普和副總統彭斯（Mike Pence）今天一起出現在新聞簡報室，只作了個平淡無奇的聲明，提到美國股市創新高，待了短短一分鐘之後就離開了，也未回答任何問題。

同樣地，川普稍早意外出現在媒體記者面前時，也未提到明年即將來臨的1月20日卸任日子，也不談選後3 周以來，他都未向總統當選人拜登道賀。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP