川普推特帳戶遭禁　川粉批言論自由已死

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（法新社紐約9日電） 美國總統川普的推特帳戶在其支持者大鬧國會山莊之後遭禁，川粉們今天痛批，這根本就是激進左派人士在攻擊言論自由。

諷刺的是，川普的親友和幕僚們都是在…推特上表達不滿，因為這平台的影響力太過無遠弗屆了。而從川粉的選擇也不難看出，推特讀者群有多廣大、替代選擇相對而言有多稀少。

川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）推文說：「言論自由已死，被左派霸王把持了。」

總統的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）則問到：「下一個被噤聲的會是誰？」

蓬佩奧（Mike Pompeo）透過私人帳號而非國務卿帳號發文說：「可悲的是，左派這種伎倆也不新了，他們好多年來都是這樣讓反對者閉上嘴的。」

深具影響力的共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz ）則說，推特和其他社群媒體的決定「可笑，而且相當危險」。

「為什麼，一小撮矽谷的億萬富翁可以壟斷政治言論？」

上面列出的這些發言，都是在推特上發文，這是多年來川普偏好和民眾溝通、甚至和其他世界領袖對話的管道，但在川粉6日強行進入國會山莊大鬧之後，推特在8日永久禁止了川普的帳戶。之後臉書、Instagram、Snapchat、Twitch都跟進將川普帳戶停權。

© 2021 AFP