川普政府取得華郵記者通聯紀錄 言論自由受關切

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（法新社華盛頓7日電） 「華盛頓郵報」今天報導，前總統川普政府秘密取得華郵記者通聯紀錄，這些記者當時正進行俄羅斯干預美國2016年大選的相關報導。消息一出，引發各界對言論自由的關切。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，美國司法部日前致函3名記者，分別是中島（Ellen Nakashima)、米勒（Greg Miller）與已離職的恩托斯（Adam Entous），信中表示取得這3人自2017年4月15日至7月31日這段期間，在辦公室、行動電話與家中電話的通聯紀錄。

華郵代理執行主編巴爾（Cameron Barr）表示，華郵「對於這種動用公權力取得記者通聯記錄的做法，深感憂心」。

他說：「司法部應立刻說明侵入記者工作領域的理由。記者工作受到美國憲法第一修正案的保障。」

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union ，ACLU）表示，在「政府隨心所欲下」，司法部「暗中監視」記者。

ACLU在推特（Twitter）上發文說：「這絕對是不該發生的。」「當政府暗中監視記者及其消息來源時，已危害了新聞自由。」

華郵引述司法部發言人說法報導，司法部表示，是依照「既定程序」提出要求。但信中並未說明為何要取得這些通聯紀錄。

但在上述期間後期，3位記者正在報導有美國情報消息指稱塞申斯（Jeff Sessions）曾和俄國大使討論川普競選相關事項，塞申斯後來成為川普政府的司法部長。

3位記者也曾報導，前總統歐巴馬（Barack Obama）政府在遏阻俄羅斯干預2016年大選所做的努力。

© 2021 AFP