川普政府同意與拜登交接 亞洲股市普遍收漲

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（法新社香港24日法新社）亞洲股市今天普遍上漲，因為美國聯邦總務署（GSA）據報導已告知總統當選人拜登，川普政府將展開交接程序。對於疫苗可能很快在全球推出的樂觀情緒也助長漲勢。

法新社報導，美國總統川普昨晚表示，負責與新政府進行交接程序的總務署將致力協助拜登（Joe Biden）團隊。這緩解了一些選後揮之不去的不確定性。

川普推文指出，現在是時候讓總務署「進行應做之事」，但他仍堅持自己的主張，認為是他贏得總統大選，將繼續對選舉結果提出法律挑戰。

川普最終將承認敗選是各界普遍共識，但人們擔心他拒絕讓拜登接手，會妨礙新政府展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）因應措施及國安事務工作。

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學表示，將尋求讓旗下疫苗獲得監管單位批准。這項消息為生活恢復正常增添希望，昨天推動美股3大指數全部上漲。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）/德國生技公司BioNTech及美國莫德納生物技術公司（Moderna）先前也有類似宣布。

東京日經225指數上漲2.5%，收26165.59點；香港恆生指數上揚0.4%，收26588.20點；上海證券交易所綜合指數小跌0.3%，收3402.82點。

首爾股市上漲0.6%，新加坡股市上漲1.5%，孟買股市收漲1%、威靈頓股市上揚0.4%、雅加達股市收揚0.9% ，但台北股市下跌0.5%、馬尼拉股市下挫1%，泰國股市收跌1.3%。

© 2020 AFP