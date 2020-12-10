川普政府批准軍售F-35戰機給阿聯 民主黨欲阻乏力

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓9日電） 美國民主黨籍參議員今天未能擋下政府出售最先進戰機給阿拉伯聯合大公國的計畫，多數參議員都不認為總統川普正發起危險的軍備競賽。

這筆交易金額達230億美元，已獲美國政府同意，內容包括F-35匿蹤戰機、無武裝無人機及其他武器。川普即將於明年1月20日卸任，此案是他4年任期中金額最大的軍售案之一。

阿拉伯聯合大公國今年8月同意與以色列關係正常化，這是川普同意軍售阿聯的主要原因之一。

參議員大致依循政黨立場投下贊成或反對票，反對者主張川普在民主黨籍總統當選人拜登上任前倉促行事、且阿拉伯聯合大公國支持沙烏地阿拉伯在葉門發動攻勢，但這番說法最終沒能在兩次程序表決中說服超過50 名參議員，也就是通過決議的門檻。

共和黨籍參議員布朗特（Roy Blunt）說，出售武器給阿拉伯聯合大公國有助於美國就業市場，並「替有共同敵人、正努力把國家和地區帶往更好方向的盟友增援」。

川普先前揚言，若國會通過反對這項軍售案的決議，他會動用否決權否決國會決議。

白宮在聲明中表示，這些武器能讓阿拉伯聯合大公國在與以色列簽署和平協議後，嚇阻伊朗愈來愈具攻擊性的行為和威脅。

參議院外交委員會的民主黨籍首席議員梅南德茲（Robert Menendez）同意，伊朗帶來風險，但也說「我們還須了解F-35戰機或武裝無人機到底可以處理什麼樣的伊朗軍事威脅」。

梅南德茲表示，美國的另一盟國卡達被阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯封鎖數年，也一直催促美國出售F-35戰機。

梅南德茲在議場說：「我們真的以為可以只賣（武器）給阿拉伯聯合大公國，而其他國家不會找上門、也不會在（中東）這個世界上的易爆點展開微妙的軍備競賽嗎？」

他還擔心，過去曾發現阿拉伯聯合大公國運送武器到戰火頻仍的利比亞，而利比亞正受聯合國武器禁運令的束縛；此外，也有跡象顯示阿拉伯聯合大公國試圖與中國建立軍事關係。

亞利桑那州民主黨籍參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）及凱利（Mark Kelly）在無人機一案上投向共和黨陣營。此案與軍事承包商雷神公司（Raytheon）有關，而雷神公司在亞利桑那州是提供很多工作機會的企業。另外，席納瑪也支持出售F-35戰機。

共和黨籍參議員藍德．保羅（Rand Paul）通常支持川普，但在對外軍事行動上持批判立場，他是唯一在今天表決中支持民主黨意見的共和黨籍議員。

藍德．保羅說：「我們並不知道，把先進軍事科技引入這個地區，實際上能不能促進和平關係。」

他還表示：「如果阿拉伯聯合大公國不當使用這些極為精密的武器，美國會承擔責任嗎？我們能信任參與轟炸葉門平民行動的那群人未來會明智行事、採取行動嗎？」

© 2020 AFP