川普時代幕僚長拒作證 眾院建議司法部刑事起訴

（法新社華盛頓14日電） 美國前總統川普的白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）拒赴國會為1月6日國會大廈暴力事件案作證，聯邦眾議院議員今天表決，建議司法部對他提出藐視國會的刑事起訴。

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眾議院此舉，恐讓極端保守派的梅多斯成為繼近半個世紀前水門案的哈德曼（H.R. Haldeman）以來，首位在下台之後遭起訴的白宮幕僚長。

梅多斯2020年加入川普政府團隊之前，曾當過7年的聯邦眾議員。針對今年1月6日川普支持者大鬧國會、試圖阻擋聯席會議認證拜登贏得2020年大選一事，梅多斯以川普宣稱的「行政特權」拒絕出面作證。

而「行政特權」理論上只適用於現任總統，讓總統與幕僚之間敏感對話得以保密不公開。梅多斯拿行政特權當擋箭牌，也未獲聯邦上訴法院所接受。

9人組成的特別委員會表示，他們尋求的是梅多斯答覆有關一些通聯紀錄的問題，而他已經承認這些通聯紀錄並沒有特權保障。

調查人員也說，梅多斯的回憶錄對1月6日事件有巨細靡遺的描述，而他既然在打書，就已經放棄了任何拒絕作證的權利。

梅多斯已多次在福斯新聞（Fox News）黃金時段節目中談及國會暴力事件。

© 2021 AFP