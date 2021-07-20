川普曾查記者通聯記錄 美不再強制揭露消息來源

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（法新社華盛頓19日電） 美國政府今天政策轉向，不再以法律命令強迫記者必須揭露消息來源，只有在特殊情況下例外。造成政策轉向的原因，在於前川普政府被揭露採用秘密手段，擷取媒體情資。

美國司法部表示，將不再利用「強迫的法律手段」，包括傳票或是搜查令，來取得紀錄，或是能夠判斷記者搜集新聞時，獲取消息來源的資訊。

前總統川普被爆曾經透過司法部，秘密取得調查他政府內幕的記者通聯紀錄，包括美國有線電視新聞網（CNN）、「華盛頓郵報」（Washington Post）和「紐約時報」（New York Times）記者都曾受害。美國政府如今宣布政策轉彎。

聲明表示，政策之所以改變，是「因為自由且獨立的媒體，對於民主運作至關重要」。

聲明也指出，新政策適用於記者、出版人、第三方服務商，以及所有涉及新聞資訊搜集的人員，對象包括實體或數位文件，以及通聯紀錄。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在備忘錄中宣布新政策，並呼籲對法律「進行進一步解釋、發展、以及編篡」。

他也表示，例外狀況是記者被列為調查對象，或是被懷疑是國外情報人員、恐怖組織成員，或是涉入有「緊迫」死亡或受傷危險的案件

記者如果成為犯罪嫌疑人，例如涉嫌內部交易，或是在採訪時有闖入民宅的犯罪行為，也不適用新政策。

© 2021 AFP