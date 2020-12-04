川普盟友尋求最高院下令 阻賓州確認選舉結果

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（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普的盟友今天尋求聯邦最高法院下達緊急命令，以阻止賓夕法尼亞州確認選舉結果；這個關鍵州是由民主黨對手拜登（Joe Biden）拿下。

此前，賓州最高法院於11月28日駁回川普支持者提出的法律挑戰。他們的訴訟尋求讓法院宣布賓州郵寄投票無效，或廢棄所有選票，讓賓州立法機關決定贏家，但賓州最高法院一致駁回上述兩項申訴。

川普盟友今天提出的請求，未要求聯邦最高法院現在就本案的實質問題作出裁決，而是請求法院下達禁制令，以暫停餘下確認選舉結果的步驟，好讓原告能擬出論點。事實上，賓州上周已確認由拜登勝選。

這次提出請求的原告包括共和黨籍聯邦眾議員凱利（Mike Kelly）。

預料聯邦最高法院很快就會以書面方式回覆，而且毋須解釋裁決結果。

川普拒絕承認在11月3日的總統大選吞敗，他指控投票和計票過程存在大規模舞弊情事，並稱他的選舉被人竊走。

川普陣營與盟友已在川普敗選的數個搖擺州提出多項法律訴訟，試圖扭轉結果，但法院已駁回約20多宗訴訟。

川普的緊密盟友、美國司法部長巴爾（Bill Barr）1日則與川普唱反調，表示沒有足以影響總統大選結果的大規模舞弊證據。

聯邦最高法院由9名大法官組成，其中3名保守派大法官是由川普在任內提名。川普在11月大選後隨即表示，自己準備好一路告上聯邦最高法院，以捍衛自己連任成功。

© 2020 AFP