川普私人律師朱利安尼 確診感染COVID-19

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（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普今天表示，他的私人律師朱利安尼確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，是他核心圈中最新一名確診的人士。

前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）現年76歲，屬於高危險群。幾小時前，朱利安尼接受福斯新聞（Fox News）現場訪問時，並未出現任何感染COVID-19的跡象。

朱利安尼公開露面時經常沒有戴口罩。美國有線電視新聞網（CNN）3日在喬治亞州亞特蘭大拍到他在沒有配戴口罩情況下，在一處大廳與數名其他也沒遮蓋口鼻的民眾聊天，他法律團隊的其他成員據推測也暴露在病毒中。

川普在推特指出：「紐約市史上最棒市長朱利安尼，一直努力不懈揭露美國史上最腐敗選舉，他已確診感染中國病毒（China Virus）。」川普將新型冠狀病毒稱為中國病毒，激怒北京當局。

朱利安尼近來率領川普陣營試圖扭轉11月3日總統大選由拜登勝出的結果，但屢遭挫敗。

如果川普的法律團隊遵照衛生指導方針，任何暴露於病毒中的人都應該自我隔離至少一周，而這可能進一步重挫川普在挑戰大選結果上的努力。

川普向來淡化疫情的嚴重性，甚至還嘲笑戴口罩防疫的人。他昨天才在喬治亞州舉行選後第一場大型政治集會，現場擠滿數以千計的支持者，其中大多沒有戴口罩。

川普自己在選前數周也曾感染COVID-19，他的核心圈不乏傳出確診病例，包括妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）、長子小唐納（Donald Trump Jr.）、幺子拜倫（Barron Trump）、白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）、多名顧問、競選經理以及數名共和黨籍國會議員。

包括朱利安尼在內，許多人都跟川普一樣，經常不理會衛生專家的指導方針，出席白宮與政治活動時沒有戴上口罩。

朱利安尼在白宮任職的兒子安德魯（Andrew Giuliani）上月底也驗出對病毒呈陽性反應。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP