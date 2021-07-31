川普稅務調查新轉折 財政部獲令將資料送國會

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（法新社華盛頓30日電） 美國司法部今天行令財政部向國會提交前總統川普的報稅紀錄，這是針對川普財務調查的最新轉折。

聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）試圖取得川普6年間的報稅紀錄，部分人士認為，其中可能暴露出可疑的會計問題。司法院表示，眾院歲計委員會有正當理由查閱這些資料。

民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「查閱川普的報稅資料，事關國家安全。」

她說：「川普身為總統卻涉及令人不安的利益衝突，損及國家安全與民主，美國人民有權知道事實。」

共和黨籍的川普身為房地產大亨，長久以來一直避免自己的報稅檔案被公開，包括他的資產、收入和繳稅資料等。美國司法部今天的決定是川普今年在此案上遭逢的第2次法律挫敗。

調查川普事業和個人財務往來的紐約檢方今年2月向紐約市稅務委員會發出傳票，要調查川普在報稅及貸款時對若乾地產所申報的價值。川普方面訴諸最高法院，要求擋下傳票，但遭駁回。不過，川普的稅務紀錄仍受保護，免公諸於眾。

如今眾院歲計委員會在國稅局一項調查中要求調閱川普的報稅紀錄，一旦資料呈送到眾院委員會，就很有可能向大眾揭露。

自尼克森（Richard Nixon）以降，歷任美國總統都會公開個人報稅資料和資產紀錄。

但川普在當選前就拒絕透露收入，聲稱他的紀錄由國稅局「審核中」。若真如此，直到川普於今年1月20日卸任前，這項審核工作都未完成。

此外，當時的財政部和司法部由川普的忠實盟友領導，一直未依傳票要求交出川普的稅務紀錄，國會委員會不得不將此案訴諸法院。

民主黨籍的眾院歲計委員會主席尼爾（Richard Neal）曾說，委員會成員需要這些報稅資料，以了解國稅局如何審計總統的財務，以及川普是否對國稅局施加「不當影響力」。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP