川普策士不配合調查國會攻擊案 遭控刑事藐視罪

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓14日電） 調查今年1月6日美國國會大廈遇襲事件的國會議員今天表示，前總統川普親信巴農（Steve Bannon）拒絕配合作證，國會調查委員會正提出刑事藐視罪控訴。

前白宮顧問巴農已表明，他無意遵守國會跨黨派調查特別委員會要他今天列席作證的傳票。

巴農告訴調查委員會，他將保留證詞和文件，直到川普提出的「行政特權」問題獲得解決。這項特權允許總統與幕僚之間的某些對話保密。

調查委員會主席湯普森（Bennie Thompson）在聲明中表示：「我們完全拒絕他的立場。特別委員會不容許我們發出的傳票受到蔑視，因此我們必須推進訴訟程序，對巴農提出刑事藐視罪控訴。」

調查委員會一致認定要執行傳票。湯普森說，19日將開會表決一份針對巴農刑事藐視案的報告；之後，民主黨控制的聯邦眾議院會表決是否將此案提交到司法部，由司法部考量。

目前並無裁決時間表。一旦罪名成立，巴農恐面臨最重12個月監禁的懲罰，但更有可能被罰款。

今年1月6日，大群川普支持者闖進國會大廈，企圖中斷國會認證民主黨籍拜登勝選的程序，其中許多人與極端民族主義和白人至上主義團體有關。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP