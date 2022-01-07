川普自創社群平台 可望2月上架

（法新社舊金山6日電） 美國前總統川普的媒體集團承諾推出社群網站已久，根據蘋果公司（Apple）應用程式商店App Store的清單，這可望在2月兌現。 根據App Store的清單所示，名為「真實社群」（Truth Social，暫譯）的應用程式（App），預料將在2月21日起供民眾下載，它將有類似臉書（Facebook）的線上聯繫功能。

廣告 繼續瀏覽後續

75歲的川普在擔任總統期間，推特是他對外發聲管道的首選，但他去年被推特、臉書和YouTube拒於門外。他的支持者去年1月6日闖入國會大廈，企圖阻止國會認證總統選舉結果，社群媒體認為川普一再毫無根據地宣稱2020年大選舞弊導致他敗選，有煽動暴力之虞，因此停用他的帳號。 川普表示，他的新平台將能替代矽谷（Silicon Valley）那些網路公司的產品，川普指稱那些公司對他與保守派有成見。 根據川普媒體科技集團（Trump Media and Technology Group）說法，這個新的社群平台已經提供給一些受邀者使用，也準備好公開發行。

「真實社群」將進軍社群平台市場，力圖在多個受到保守派和極右翼人士歡迎的社群網站之中脫穎而出。 在那些社群媒體當中，Gettr是由川普的前顧問於去年7月初發行；Parler和Gab則早已受到川普支持者的青睞。 去年1月國會山莊的暴動事件在今天滿一周年，美國現任總統拜登在演說中抨擊川普「說謊」並企圖翻轉2020年總統大選的結果。拜登也誓言，他不會讓任何人「把刀架在民主脖子上」。

川普則很快就發布一連串聲明來反擊拜登，重申2020年大選是一樁「犯罪」，並將拜登的演說斥為「政治劇」。

© 2022 AFP