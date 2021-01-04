川普被爆施壓喬治亞州務卿　引發民主黨批評

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（法新社華盛頓3日電） 美國媒體報導，總統川普在電話中施壓喬治亞州州務卿「找出」足夠票數讓他在當地逆轉勝。報導一出，民主黨人隨即憤慨回應。

眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）抨擊川普施壓選務官員的行為恐屬不法，推文說「川普對民主的蔑視昭然若揭」。

連共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）都推文表示「這實在令人震驚」。

川普這通電話的時間點是昨天，對象是同屬共和黨的喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）。率先報導通話內容的「華盛頓郵報」指出，川普時而奉承、時而懇求，還威脅拉芬斯伯格若不讓他反敗為勝將會面臨刑事後果，但沒有具體說明有何後果。

根據華郵報導的錄音節錄，拉芬斯伯格和他辦公室法律總顧問在通話過程中多次否決川普的說法，並告訴川普他的憑據是社群媒體上已被拆穿的陰謀論，總統當選人拜登在喬治亞州以1萬1779票的差距勝出是公平且正確的結果。

川普說：「喬治亞州人民很憤怒，全國人民很生氣。嗯，你知道的，說你重新計票了，這並沒有錯。」拉芬斯伯格回說：「總統先生，你提出的異議、你握有的資料是錯的。」

通話期間，川普堅稱他不可能輸掉喬治亞州。他說：「聽着，我想做的是這樣，我只想找到1萬1780票，比我們現在的結果多1票，因為我們贏得了這州。」

通話內容曝光後，白宮婉拒發表評論，拉芬斯伯格辦公室未立即回應置評要求。

根據選舉人團投票結果，拜登以306比232張選舉人票勝選。即便川普贏了喬治亞州16張選舉人票，仍無法力挽狂瀾。然而川普一些在國會的盟友表示，他們打算在6日國會清點選舉人票時，拒絕承認拜登勝選的正式認證結果。拜登預定20日就職。

華郵發出這通電話的報導前，川普今天在推特表示，他已透過電話與拉芬斯伯格談論喬治亞州選舉舞弊情事。川普推文說：「他不願意或無法回答諸如『桌下選票』騙局、破壞選票、非本州『選民』、已故選民等問題，他毫無頭緒！」

拉芬斯伯格在推特回應說：「敬稟總統先生，您所說的不是事實，真相將水落石出。」

© 2021 AFP