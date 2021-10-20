川普親信拒國會作證 眾院委員會決議告刑事藐視罪

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（法新社華盛頓19日電） 負責調查今年1月6日美國國會大廈遇襲事件的國會議員今天表決一致通過，將對前總統川普的首席策士巴農提出刑事藐視罪控訴，理由是巴農拒絕在國會作證。

法新社報導，聯邦眾議院跨黨派調查特別委員會對前白宮顧問巴農（Steve Bannon）發出傳票，要求他在14日列席作證，但巴農並未出現。

巴農早前告訴調查委員會，他將保留證詞和文件，直到川普提出的「行政特權」問題獲得解決。這項特權允許總統與幕僚之間的某些對話保密。

但調查委員會說，巴農不遵守傳票規定，其立場於法無據。委員會在今天一致通過一項報告，將對巴農提出刑事藐視罪控訴。

今天表決過程中，調查委員會副主席麗茲．錢尼（Liz Cheney）表示，巴農並無合法權利不遵守委員會所發傳票要求，傳票具有法律效力。委員會中9名成員，僅有兩位是共和黨籍，麗茲．錢尼是其中之一。

專家認為，川普提出的「行政特權」問題，以阻止巴農向調查委員們交出證據，看來毫無根據。一般了解，總統的行政特權並不適用於已卸任總統。更進一步說，依傳票所規定的時間，巴農甚至不在政府中做事。

調查委員會主席湯普森（Bennie Thompson）今天表示：「巴農要嘛配合我們調查，要嘛面對後果。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP