川普誓言否決國防授權法案 宣稱中國將成最大贏家

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓13日電） 美國聯邦參議院和眾議院近日通過2021年國防授權法案，正待美國總統川普（Donald Trump）簽署。但川普今天再度揚言否決法案，他宣稱這項法案的最大贏家是中國。

川普曾批評這項涉及7405億美元的2021財政年度國防授權法案，部分原因是法案沒能終結「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條。

「通訊端正法」第230條讓網路平台經營商對於他人侵權資訊或不當內容得以免責，並允許進行內容審查。川普認為「通訊端正法」第230條提供大型科技公司規避責任的空間，也對美國國家安全和選舉誠信構成嚴重威脅。

川普也曾表示，臉書（Facebook）和谷歌（Google ）等社群媒體巨擘對他抱持偏見。

川普今天在推特（Twitter）發文：「我們新國防法案的最大贏家是中國。我會否決！」

參議院近日以84票贊成、13票反對，通過國防授權法案，眾議院也以335票贊成、78票反對而通過。由於兩院都是遠超過2/3的「超級多數」（super majority），川普若真否決法案，國會也足以推翻否決。（譯者：陳彥鈞）

© 2020 AFP