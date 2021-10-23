川普通烏門要角帕納斯 違反政治獻金法被認有罪

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帕納斯曾為川普前律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的商業夥伴，是在蘇聯時期生於烏克蘭的美國公民，於2019年10月被捕，當時川普與朱利安尼等人正因「通烏門」面臨詳細調查。川普等人在此案中被質疑企圖施壓烏克蘭當局提供不利於政敵拜登的資料。

相關調查最終導致川普首次進入彈劾程序，但當時聯邦參議院由川普所屬的共和黨佔多數，彈劾案未能通過。

紐約曼哈頓聯邦地方法院陪審團今天做出判決，認為帕納斯與合作夥伴古庫舒金（Andrey Kukushkin）為了自己的財務利益，共謀操弄美國政治體系。

檢方聲明表示：「兩人在2018年期中選舉時從國外非法輸入資金，以在美國政治人物與候選人之間取得影響力，目的是想從大麻事業中獲取龐大利益。」

帕納斯被控在2018年聯邦與地方選舉中捐款給數名候選人時，隱瞞了資金實際來源，包括一筆32萬5000美元捐給親川普的政治團體「美國優先行動」（America First Action）；但帕納斯自稱無罪。

檢方還指控帕納斯捐給內華達州共和黨競選活動的部分獻金實際上來自一名俄羅斯商人，違反了禁止選舉募資來自外國人的規定。

帕納斯與古庫舒金在陪審團做出決定後仍為自由身，尚待宣判。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP