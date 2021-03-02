川普過往猛批疫苗 遭爆卸任前已先接種

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓1日電） 美國前總統川普先前常公開質疑疫苗，但他的一名顧問今天表示，川普在卸任前已和夫人梅蘭妮亞於1月接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

這名顧問並未提供其他細節，只說「川普總統和第一夫人已於1月在白宮接種疫苗」。

目前不清楚川普和梅蘭妮亞（Melania）是施打美國制藥廠莫德納（Moderna）研發的疫苗，或是美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗。

川普去年10月初宣布染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19），並在華府近郊住院數日。

「國會山莊報」（The Hill）報導，去年12月時任副總統彭斯（Mike Pence）等官員陸續注射疫苗，但川普一開始並未接種，其他人曾提到他接受抗體療法，作為治療感染新型冠狀病毒一環。

川普過去曾在社群媒體上表達對疫苗的懷疑態度，專家擔心他過去的言論以及他在任時不願打疫苗的態度，會讓民眾更加猶豫是否接種。民調曾顯示共和黨人接種意願比民主黨人低。

法新社報導，川普昨天在他卸任後的第一場演說中表示，所有人都應接種疫苗，對抗已在美國奪走50多萬條人命的2019冠狀病毒疾病。

© 2021 AFP