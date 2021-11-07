川普零容忍政策拆散移民家庭 拜登支持補償

（法新社華盛頓6日電） 美國前總統川普祭出「零容忍」政策，使欲跨越墨西哥與美國邊境的移民家庭遭拆散，總統拜登今天表態，支持對被迫與孩子分開的移民提供補償。

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拜登說，若因上屆政府的「可恥行為」，移民合法或非法越過邊境而失去了孩子，「無論在什麼情況下，你都應該得到某種補償。那會是什麼，我還不知道」。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）10月底報導，美國司法部和國土安全部一直在與控告政府的受影響家庭談判，每人賠償金可能高達45萬美元（約新台幣1253萬元）。

法新社報導，拜登3日被問及「華爾街日報」報導內容，他稱之為「胡說八道」，並說45萬美元這個數字「不可能發生」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）隨後澄清，稱拜登「完全接受」賠償的想法，但報導的數字比達成和解的任何可能金額都高。

在2018年上路的「零容忍」（zero tolerance）政策下，川普政府矢言採取行動起訴非法入境美國的成年人；在此政策實施之前以及之後，許多兒童從家人身邊被強行帶走安置。

拜登在競選總統期間承諾，會祭出更「人道」的移民政策。

法新社指出，總共有近4000名移民兒童與家人失散。截至2021年6月，仍有超過2000人尚未和家人團聚。

© 2021 AFP