川普露面籲團結 未談眾議院彈劾案

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（法新社華盛頓13日電） 美國聯邦眾議院通過彈劾案後，總統川普今天透過白宮推特發布影片，公開呼籲民眾團結，不要有任何形式的暴力、違法與破壞行為，但對彈劾案隻字未提。

眾議院今天以煽動叛亂為由啟動總統彈劾議案，以232票贊成、197票反對通過，其中有10位共和黨籍眾議員倒戈，另有4位共和黨議員棄權。川普成為美國史上首位遭到2度彈劾的總統。

在眾議院通過彈劾案後，川普透過白宮官方推特發布5分多鐘的影片。

他首先談及上周發生的國會暴力事件，指稱自己明確予以譴責，暴力與恐怖主義在美國與他的運動中沒有容身之處。

他表示，他的真正支持者絕不會支持政治暴力、不會不尊重執法人員與偉大的美國國旗、不會威脅或騷擾同胞。採取這些行動的人不是支持他的運動，是在攻擊他的運動、攻擊美國，這不能被容忍。

川普也指出，過去一年政治暴力失控，這樣的情況必須停止，不論是左派或右派，不論是民主黨還是共和黨，暴力從來沒有理由，沒有藉口，沒有例外。美國是法治國家。

川普表示，有報導指出未來幾天可能在華府與全美有更多示威遊行。他說，每個人都應當以尊重、和平的方式表達自己的聲音，但不要有任何形式的暴力、違法與破壞行為。所有人都須遵守法律，服從執法部門指令。

他呼籲民眾克服激情，團結一致，為了家庭、社區與國家團結前進。

© 2021 AFP