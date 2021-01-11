川粉大鬧國會 阿諾：猶如納粹攻擊

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓10日電） 美國總統川普支持者日前暴力闖入國會大廈，加州前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）今天呼籲全國團結一心，並拿納粹德國來比擬，形容川普企圖政變。

好萊塢演員出身的阿諾史瓦辛格在社群媒體推特（Twitter）上發布影片，將川普支持者的攻擊行為比作納粹「碎玻璃之夜」（Night of Broken Glass）；1938年，納粹在德國展開大屠殺，包括擊破猶太人開設的店鋪玻璃櫥窗，被認為是對猶太人組織性屠殺的開端。

阿諾史瓦辛格坐在書桌前沈重地說：「星期三是美國的碎玻璃之日（Day of Broken Glass）。」他的身後有一面美國國旗和加州州旗。

「這破碎的玻璃是美國國會的窗戶。」

1947年於奧地利出生的阿諾史瓦辛格繼續表示，自己成長過程中，身邊有許多破碎之人，借酒醉以消除參與史上最邪惡政權的罪惡感。

阿諾史瓦辛格說：「總統川普尋求扭轉一個公平選舉的結果。他用謊言誤導人們，尋求發動政變。」

「川普總統是個失敗的領袖。他會以最糟總統的身分在歷史留名。」

他呼籲大家支持總統當選人拜登捍衛民主，同時警告參與國會大廈暴動事件的群眾：「自認可以推翻美利堅合眾國憲法的人，你們永遠不會贏。」（譯者：李佩珊）

© 2021 AFP