川粉攻佔國會 共和黨內持續有人要川普辭職

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（法新社華盛頓10日電） 美國總統川普支持者6日攻佔國會，今天共和黨內又有人發聲要他知所進退、主動請辭。雖然川普只剩10天就要交棒，但民主黨已醞釀要讓他成為美國歷史上首位任內逾兩次彈劾的總統。

民主黨總統當選人拜登1月20日就職日將屆，美國目前深陷新冠疫情復燃、經濟放緩、社會對立嚴重等泥淖。共和黨聯邦參議員杜美（Pat Toomey）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「辭職是他接下來最佳之路，才會有個完美結局。」

杜美說自從去年11月3日輸掉大選後，川普「已淪入發瘋境界，從事的活動絕對都是未經思考且不可原諒」。

民主黨表示，已有約200名黨籍國會議員表態要發動彈劾川普，眾議院最快12日會表決是否發動彈劾，但彈劾文可能會等幾個月而不會那麼快送交參議院，以便拜登能有施政餘裕處理最優先要務。

聯邦參議員穆考斯基8日公開盼川普下台，是首位表態的共和黨參議員。穆考斯基（Lisa Murkowski）告訴安克拉治每日新聞（Anchorage Daily News）：「我希望他辭職，盼他下台。他造成的傷害已夠多了。」穆考斯基甚至說若共和黨淪落為川普的個人政黨，「那我不禁自問，還要留在這個黨嗎」。

© 2021 AFP