川粉襲國會有人圖謀殺議員？司法部指查無證據

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（法新社華盛頓16日綜合外電報導）美國司法部調查人員表示，他們尚未發現任何證據，顯示上周衝入國會大廈的暴動民眾有意俘虜並殺害任何議員。

聯邦檢察官在昨天向亞利桑那州法院提交的法律文件中，收回稍早的說法。之前檢方聲稱，在國會大廈遭圍攻的事件中，美國總統川普（Donald Trump）的支持者計畫「俘虜和暗殺民選公職人員」。

檢方先前提出這項論點，避免法院讓川普的粉絲錢斯利（Jacob Anthony Chansley）交保。錢斯利6日裸着上身、戴着牛角帽，攜着一支矛大鬧國會，他的照片登上全球媒體版面。

不過亞利桑那州檢察官昨天收回原先主張。司法部則表示，儘管攻擊期間有人呼喊抓住特定議員、刺殺副總統彭斯（Mike Pence），目前尚未找到支持有人認真想這麼做的任何證據。

監督調查國會大廈遇襲案的華盛頓特區聯邦地區檢察官謝爾文（Michael Sherwin）昨天告訴記者：「目前沒有直接證據顯示有刺殺暨俘虜小隊與暗殺（企圖）。」

不過國會大廈今天仍是戒備森嚴。美國總統當選人拜登（Joe Biden）將於20日宣誓就職，維安人員憂心當天可能會重演暴力攻擊。

© 2021 AFP