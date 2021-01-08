川粉闖國會引公憤 要川普去職呼聲益增

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（法新社華盛頓7日電） 美國國會昨天遭總統川普的支持者硬闖，總統當選人拜登今天炮轟川普，不僅民主黨人呼籲動用憲法第25修正案讓川普去職，連共和黨人及曾效力於川普的前官員都響應。

川普的支持者昨天硬闖國會大廈，企圖阻撓國會聯席會議確認拜登勝選的程序，與執法人員爆發激烈衝突。美國運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）今天請辭，成為第一位因不滿這起事件而辭職的內閣官員。

拜登今天在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）向外界介紹他提名的司法部長人選和司法部高層官員。對於要川普去職的呼聲愈來愈高，拜登不願置評，但他指責川普「全面侵犯我們的民主制度」。

78歲的拜登將於20日宣誓就職。他說：「在我看來，昨天是我國史上最黑暗的日子之一。」

拜登認為，川普的支持者不是去抗議，「他們是滋事的暴民、造反者、國內的恐怖分子」。

他指出：「我很想說我們沒料到會發生這種事，但這是錯的。我們可以預料到。過去4年，我們的總統在他一切所作所為中，蔑視我們的民主、我們的憲法和法治。」

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）呼籲副總統彭斯（Mike Pence）援引憲法第25修正案，由副總統和內閣成員斷定川普無法履行權力與職責而讓其下台。

裴洛西形容川普是「非常危險的人物」，「這是最嚴重的緊急情況」。

她說：「像昨天那樣，川普煽動叛亂，必須去職。（川普的任期）雖然只剩13天，但對美國來說，每天都可能上演驚悚戲碼。」

裴洛西還表示：「如果副總統和內閣不採取行動，國會或許要準備彈劾。」

連與川普同黨的共和黨人也不挺他。經常批評川普的共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）說，現在是「結束這場惡夢」的時候了，「總統已不適任」。

金辛格也呼籲援引憲法第25修正案。此前，只有在總統接受外科手術時，引用過此一修正案。當下若援引成功，彭斯將接管總統職務，直到拜登就職。

共和黨籍的穆瓦尼（Mick Mulvaney）曾是川普的代理幕僚長，現任美國駐北愛爾蘭特使，他已宣布辭職，還說其他人也會跟進。

穆瓦尼接受CNBC電視台訪問時說：「我待不下去了，昨天（的事發生）後就待不下去了。」

退役陸戰隊將領凱利（John Kelly）曾任川普的幕僚長，為期一年半。凱利接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，內閣應考慮援引第25修正案，但川普任期「只剩13天了」。

他說：「（川普）想下什麼指令就下什麼指令，但沒人可以違法。」

© 2021 AFP