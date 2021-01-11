川粉闖國會 PGA錦標賽明年撤出川普球場

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯10日電） 幾天前美國總統川普的支持者闖入國會大廈，美國職業高爾夫協會今天決定，2022年PGA錦標賽將不再於新澤西的川普球場進行。

美國職業高爾夫協會（PGA of America）主席李察遜（Jim Richardson）在推特發表聲明說：「美國職業高爾夫協會董事會今晚表決，決定行使權利，終止2022 年在貝德敏斯特（Bedminster）川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club）舉行PGA錦標賽（PGA Championship）的協議。」

李察遜在上傳至美國職業高爾夫協會網站的影片中補充道，在新澤西的川普球場舉辦比賽，將有損美國職業高爾夫協會的形象。

「在貝德敏斯特的川普球場舉辦PGA錦標賽，顯然不利於美國職業高爾夫協會的品牌，且會讓我們展開許多計畫和永續經營的能力陷入危機。」

美國職業高爾夫協會決定變更2022年PGA錦標賽比賽地點前，國會6日準備認證民主黨對手拜登勝選，總統川普號召數以千計支持者到華盛頓參加抗議遊行，引發混亂，有些人甚至硬闖國會，迫使認證過程中斷與國會議員撤離。

川普6日對支持者發表憤怒演說後，大批支持者闖進國會山莊引爆衝突，導致5人死亡，包括一名傷重不治的國會警察。

© 2021 AFP