川金二會期間 川普曾想用空軍一號載金正恩

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（法新社首爾21日電） 根據英國廣播公司（BBC）的紀錄片披露，前美國總統川普兩年前任內在越南河內與北韓領導人金正恩川金二會後，曾想用空軍一號送金正恩一程，但被對方婉拒。

川普與金正恩在2018年夏天進行破天荒兩國在任元首峰會前，還頻頻叫陣互罵，但登上全球媒體頭條的新加坡川金首會後，兩人不但建立起外交情誼，金正恩也贏得川普的關愛眼神。

但2019年河內川金二會未達成任何實質進展，由於雙方在解除制裁換取放棄核武研發沒有共識，川金二會以川普突如其來轉身走人的方式草草收場。

據BBC製作3集的系列紀錄片「川普的世界舞台」（Trump Takes on the World），在最終回里揭露一些連最經驗老到外交官都被嚇呆的秘辛，尤其當川普提議讓金正恩搭便車，用「空軍一號」專機載他回北韓。

紀錄片披露，川普走人前曾向金正恩拋驚人提議。

當時擔任美國國安會亞洲專家的博明（Matthew Pottinger）告訴節目：「川普總統邀請金正恩搭空軍一號回國。他知道金正恩是坐了好幾天火車經中國輾轉到河內，當時他說『如你願意，我可以在兩小時內送你回家』，但被金正恩婉拒。」

若金正恩接受邀請，這位北韓領導人與部分隨員就能進入美國總統的行政專機並飛入北韓空域，將帶來許多維安與國安相關問題。金正恩2018年是搭乘一架中國國際航空的包機前往新加坡與川普首會。

© 2021 AFP