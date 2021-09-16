巨大火球點亮天空 SpaceX首載平民太空船發射升空

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（法新社甘乃迪太空中心15日電） 美國太空探索科技公司（SpaceX）一枚搭載4名太空旅客的獵鷹9號火箭今晚從佛州甘乃迪太空中心升空，展開第一個載着平民組員環繞地球軌道的任務。

今晚8時2分（台北時間16日上午8時2分），獵鷹9號（Falcon 9）火箭啟動9具引擎，發射升空遠離地球表面時，一個巨大的火球點亮天空。

約12分鐘過後，機組人員進入軌道，乘龍（Dragon）太空船與推進火箭第一節分離，可再利用的第一節返回地球，垂直降落在一個海上駁船。

電商公司Shift4 Payments美籍創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）帶領3名太空菜鳥從佛羅里達州乃迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，進行為期3天的旅程，最後將再濺落於佛州外海。

這項名為Inspiration4的任務是由艾薩克曼構思，主要是想提升外界對頂尖兒童癌症中心聖朱德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）的認識和支持。

38歲的億萬富翁艾薩克曼說：「之前有一些人上太空，現在有更多人將飛入太空。」

乘龍太空船將飛到575公里高的高度，比國際太空站（International Space Station）還深入太空。

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）在推特發文說：「Inspiration4發射升空提醒我們，當我們與民間企業合作時可以達成如此成就！」

© 2021 AFP