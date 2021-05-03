巨星齊聚洛杉磯演唱會 哈利王子翹臀珍現身

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（法新社洛杉磯2日電） 英國哈利王子今天與珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）等流行巨星，現身美國洛杉磯一場眾星雲集的演唱會，呼籲全球更快速、平等地推動2019冠狀病毒疾病疫苗接種計畫。

這場「Vax Live：團結世界演唱會」（Vax Live: The Concert to Reunite The World）除了有教宗和美國總統拜登（Joe Biden）的影像訊息，諸如班艾佛列克（Ben Affleck）和西恩潘（Sean Penn）等好萊塢巨星更是親自露臉。

演唱會在洛杉磯新落成的SoFi體育場進行，現場聚集數以千計已接種完疫苗的觀眾。電視與YouTube將於8日播出表演的錄影。

哈利王子（Prince Harry）在台上聲援深陷2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的印度，他說：「今晚，我們團結支持全印度數以百萬計的家庭，他們正在對抗毀滅性的第2波疫情」。

「這個病毒不理睬邊界，疫苗取得管道不能被地理條件決定。」

現場觀眾紛紛起身為哈利鼓掌。這是哈利王子去年與妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）搬到美國後，第一次在加州親自出席重大公開活動，但梅根未現身。

英國廣播公司（BBC）報導，拜登在預錄影片中與妻子吉兒（Jill Biden）一同露面。拜登說，他將與「全球領袖合作，以分享更多疫苗並提升其產量」。

主持人席琳娜（Selena Gomez）也呼籲把疫苗和美元送往全球最貧窮的國家。

這場演唱會是由國際倡議組織「全球公民」（Global Citizen）主辦，活動宗旨為對抗疫苗不實資訊，同時呼籲全球領袖和企業採取行動和捐款。

COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）現正努力確保所有國家都能公平分得疫苗，不分富國與窮國。VAXLive演唱會一共為COVAX募得5380萬美元（約新台幣15億354萬元），主辦單位說，這筆款項足以協助購買近1030萬劑疫苗。

© 2021 AFP