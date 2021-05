巨星齊聚洛杉磯演唱會 哈利王子翹臀珍現身

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯2日電) 英國哈利王子今天與珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)等流行巨星,現身美國洛杉磯一場眾星雲集的演唱會,呼籲全球更快速、平等地推動2019冠狀病毒疾病疫苗接種計畫。

這場「Vax Live:團結世界演唱會」(Vax Live: The Concert to Reunite The World)除了有教宗和美國總統拜登(Joe Biden)的影像訊息,諸如班艾佛列克(Ben Affleck)和西恩潘(Sean Penn)等好萊塢巨星更是親自露臉。

演唱會在洛杉磯新落成的SoFi體育場進行,現場聚集數以千計已接種完疫苗的觀眾。電視與YouTube將於8日播出表演的錄影。

哈利王子(Prince Harry)在台上聲援深陷2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情的印度,他說:「今晚,我們團結支持全印度數以百萬計的家庭,他們正在對抗毀滅性的第2波疫情」。

「這個病毒不理睬邊界,疫苗取得管道不能被地理條件決定。」

現場觀眾紛紛起身為哈利鼓掌。這是哈利王子去年與妻子梅根馬克爾(Meghan Markle)搬到美國後,第一次在加州親自出席重大公開活動,但梅根未現身。

英國廣播公司(BBC)報導,拜登在預錄影片中與妻子吉兒(Jill Biden)一同露面。拜登說,他將與「全球領袖合作,以分享更多疫苗並提升其產量」。

主持人席琳娜(Selena Gomez)也呼籲把疫苗和美元送往全球最貧窮的國家。

這場演唱會是由國際倡議組織「全球公民」(Global Citizen)主辦,活動宗旨為對抗疫苗不實資訊,同時呼籲全球領袖和企業採取行動和捐款。

COVID-19疫苗全球取得機制(COVAX)現正努力確保所有國家都能公平分得疫苗,不分富國與窮國。VAXLive演唱會一共為COVAX募得5380萬美元(約新台幣15億354萬元),主辦單位說,這筆款項足以協助購買近1030萬劑疫苗。

