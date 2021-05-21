巫師第3節狂轟48分 戲耍溜馬揮軍季後賽

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（法新社華盛頓20日電） NBA巫師今天在比賽第3節發飆，一口氣轟下48分，其中畢爾就砍進16分，終場142比115痛擊溜馬，順利揮軍季後賽。

美國職籃NBA東區附加賽，例行賽排名第8的華盛頓巫師在前一場附加賽敗給第7的波士頓塞爾蒂克，第9的印第安納溜馬則是擊敗第10的夏洛特黃蜂；因此今天將由巫師、溜馬爭奪東區最後一張季後賽門票。

巫師、溜馬這場附加賽，溜馬麥德莫特（Doug McDermott）、布洛格登（Malcolm Brogdon）首節都攻下10分，但巫師三分球命中率5成71優於溜馬的4成17，整體投籃命中率5成22也優於溜馬的4成14，取得30比29 領先。

次節巫師打出20比5開局，將領先以50比34拉開到16分，並在衛斯布魯克（Russell Westbrook）和老將羅培茲（Robin Lopez）單節各攻下9分的聯手帶領下，在半場打完後以66比52領先溜馬。

巫師第3節火力全開，靠上半場只獲9分的畢爾（Bradley Beal）單節攻下16分率領下，不斷累積領先的分數，在單節轟下48分的情況下，讓他們前3節打完以114比83領先溜馬31分。

比賽進入第4節，勝負已無太大懸念，最終巫師27分差距大勝溜馬。

此役贏球的巫師將以第8種子姿態前進季後賽，接下來將挑戰東區例行賽龍頭費城76人，輸球的溜馬則被淘汰，無緣前進季後賽。

巫師的畢爾攻下全場最高25分，衛斯布魯克有18分、15助攻、8籃板，近大三元的演出，八村壘（Rui Hachimura）、內托（Raul Neto）分別攻下18分、14分，替補的葛佛（Daniel Gafford）則有15分、13籃板的雙十演出。

布洛格登攻下溜馬最高的24分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）有19分、11籃板、10助攻的大三元表現，麥德莫特、布里塞特（Oshae Brissett）分別進帳13分、10分，替補的馬汀（Kelan Martin）、史坦利（Cassius Stanley）則分獲13分、11分。

© 2021 AFP