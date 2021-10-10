巴優戰地記者獎 緬甸攝影記者獲肯定

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（法新社法國巴優9日電） 法國「巴優戰地記者獎」（Bayeux War Correspondents' Awards）今天頒獎給包括數名資深記者在內的一群國際記者，並首次把獎項頒給一位緬甸攝影記者。 伊朗裔評審團主席戴哈地（Manoocher Deghati）告訴法新社，評審團一致同意將攝影獎頒給這位緬甸攝影記者。 自己因為遭死亡威脅在1985年逃離伊朗的戴哈地表示，評審團希望凸顯緬甸「年輕攝影記者工作的現況」。 這位姓名未獲披露的攝影記者和其他數位緬甸攝影記者的作品，目前都在巴優戰地記者獎主辦城市、法國北部的巴優（Bayeux）展出。 德國「時代周報」（Die Zeit Magazine）記者包爾（Wolfgang Bauer）以有關塔利班（Taliban）的報導贏得平面新聞類獎。這是他繼2016年以奈及利亞報導得獎後，第2次獲此殊榮。 波士尼亞人薩戈利（Damir Sagolj）與塔諾維奇（Danis Tanovic）以半島電視台（Al Jazeera）關於波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia Herzegovina）北部數千移民困境的報導，贏得長篇電視報導項目以及影音類獎項。

歐洲第一電視台（Europe 1）記者班恩（Margaux Benn）以關於波赫地區村落滿布地雷的報導，贏得廣播類獎項。

© 2021 AFP