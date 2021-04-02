巴勒斯坦獲中國國藥疫苗10萬劑

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴勒斯坦雷馬拉1日電） 巴勒斯坦自治政府日前獲得10萬劑中國國藥集團（Sinopharm）疫苗，這是目前為止最大批的疫苗送達巴勒斯坦地區。

以色列施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗速度領先全球，但巴勒斯坦接種進度一直落後於以色列。以色列也遭受批評，將約旦河西岸（West Bank）佔領區與加薩走廊的多數巴勒斯坦人排除在施打作業之外。

巴勒斯坦衛生部長凱拉（Mai al-Kaila）表示，在約旦河西岸感染人數持續攀升之際，這批疫苗到貨將會「對加快此地區的疫苗施打作業大有貢獻」。

巴勒斯坦自治政府宣布，透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）獲得6萬劑疫苗後，已於3月21日開始對75歲以上長者與部分醫療病患施打。

這些疫苗有2萬多劑已經轉運加薩走廊。自2007年伊斯蘭哈瑪斯團體（Hamas）佔領加薩走廊後，以色列即封鎖此一地區。

自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，約旦河西岸累計17萬5000人確診，1995人病亡；加薩走廊有6萬3742人確診，604人病歿。

© 2021 AFP