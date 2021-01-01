巴基斯坦印度教廟宇遭破壞 政府出資重修

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（法新社巴基斯坦白夏瓦1日電） 巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）新聞部長班加希（Kamran Bangash）今天表示，上周遭穆斯林群眾破壞的一座印度教廟宇，將由省政府出資重建。

上周約有1500人去到開柏普赫圖赫瓦省東北部一座偏遠村莊，在對隔壁一個印度教團體擁有的建築物抗議翻修後，走到了這座寺廟，並以長柄大錘砸倒牆壁，然後縱火焚燒。

這座寺廟位於開柏普赫圖赫瓦省省會白夏瓦（Peshawar）東南方約160公里處，早在1997年就曾在類似狀況下被毀，其後重建。

這一帶並無信奉印度教的居民，但印度教信徒經常來到這座寺廟，朝拜命喪於此的印度教聖者Shri Paramhans。

班加希說：「我們為這場攻擊造成的損失感到遺憾。」他告訴法新社：「首席部長已下令重建這座寺廟和相鄰的房子。」

他表示，在印度教社群的支持下，重建工程將儘快展開；並說，將為工地採取安全措施。

巴基斯坦最高法院已下令當局，就毀廟事件提出報告。當地警長伊法努拉汗（Irfanullah Khan）說，已拘留45名涉案分子，包括當地一名伊斯蘭教士，他被控煽動群眾。

巴基斯坦97%人口是穆斯林，印度教徒僅占約2%，針對宗教少數群體的歧視和暴力現象司空見慣。

美國去年以侵害宗教自由為由，將巴基斯坦列為「特別關注國家」。

© 2021 AFP