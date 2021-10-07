巴基斯坦淺層地震至少20死 15名礦工疑受困礦坑

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（法新社巴基斯坦赫爾奈7日電） 巴基斯坦西南部今天凌晨發生淺層地震，造成至少20人喪生，上百人受傷，救災人員正試圖趕往一處據報有人受困的礦坑。

這起規模5.9的地震在凌晨約3時侵襲俾路支省 （Balochistan），許多人因為泥磚砌成的住家屋頂與牆壁倒塌身亡。

地震威力至少6座城鎮都感受得到，但受災最嚴重的是赫爾奈（Harnai）偏遠山區，地震引發的山崩阻斷部分道路，影響救災。

由於地震導致電塔受損，當局也正在處理電話與電力中斷問題。

俾路支省內政廳部長藍高（Mir Zia ullah Langau）表示：「我們接到訊息指出，有20人因地震身亡，保守估計有數百棟土屋受損。」

赫爾奈地區政府官員哈許米（Suhail Anwar Hashmi）告訴法新社，20名死者包含1名女性與6名孩童，傷者則約有200。他還表示，「有報導說，約15名礦工因地震受困在郊區的礦坑」。

巴基斯坦礦工常趁着夜間較涼爽時工作。

軍方出動直升機協助傷者從災區撤離至最近的大城奎達市（Quetta）。

俾路支省災難管理局（Disaster Management Authority）警告，死亡人數恐再攀升。 （譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP