巴基斯坦火車相撞 增至63死

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（法新社巴基斯坦達哈吉8日電） 巴基斯坦兩班列車昨天在偏遠農村地區相撞，工程人員今天在扭曲的殘骸間進行搜查。這次事故造成數十人死亡，凸顯巴國破舊鐵道網潛藏巨大安全疑慮。

一班快車昨天凌晨在信德省（Sindh）達哈吉（Daharki）附近出軌，幾分鐘後，脫軌列車的車廂遭另一班高速載客列車切穿，造成至少63人死亡。

碰撞力道使得車廂猶如鋁罐般被壓扁。目前軍方和民間工程人員已清除大部分殘骸，修復受損鐵道的焊接人員正準備收尾。

現場瀰漫著濃重的柴油味、汗臭與血腥味。工作人員說，昨晚還有遺體陸續被拖出扭曲的車廂。

鐵道技師澤布（Jahan Zeb）帶着睡眠不足而浮腫的雙眼告訴法新社：「這是我服務大約10年以來看過的最嚴重事故。」

這次事故重新引發各界討論巴基斯坦公共運輸系統的危險狀態，尤其是數十年來投資極少的鐵路網。

目前還不清楚第一班列車脫軌的原因。曾經執掌鐵路部的內政部長拉希德（Sheikh Rashid）形容該鐵道路段「一片凌亂」，而現任鐵路部長史瓦帝（Azam Swati）形容那段路「真的很危險」。

巴基斯坦鐵路公司（Pakistan Railways）今天公布51名罹難者姓名，另有12人身分不詳，共計63人罹難。死者包括一名81歲老婦，年紀最小的僅數個月大。

© 2021 AFP