巴基斯坦進入抗疫關鍵期 加強管控邊界

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（法新社伊斯蘭馬巴德3日電） 巴基斯坦政府警告，未來幾周將是對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的關鍵，巴國已禁止旅客通行與伊朗和阿富汗的陸路口岸，並刪減國際航班。

巴基斯坦昨天宣布實施邊界限制令。值此之際，巴國正準備慶祝穆斯林開齋節（Eid al-Fitr）。一般而言，這個節日會有大批人潮在城鄉之間移動，移工與海外巴基斯坦人也會歸國慶祝。

巴基斯坦民航局（Civil Aviation Authority）1日表示，自5日起，8成航班將暫停兩周，主要是來自中東的航班，直到5月中旬開齋節假期結束後才會恢復。

巴國防疫任務小組還說，與伊朗和阿富汗的陸路口岸也將禁止行人通過，但貿易往來得以豁免。

現在鄰國印度深陷疫情危機，每天出現數十萬起新病例，讓巴基斯坦官員焦急關注。但巴基斯坦與印度的航班與陸路口岸在疫情之前，就因為政治局勢緊繃而關閉。

貧窮的巴基斯坦累計病例已逾80萬起，大約1萬8000人病故，現正奮力遏制第3波感染潮。但在巴國2億2000萬人口當中，只有一小部分人已接種疫苗。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2021 AFP