巴基斯坦飯店爆炸案增至5死 塔利班宣稱犯案

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（法新社巴基斯坦奎達市22日電） 巴基斯坦西南部中國大使下榻的豪華飯店，昨天發生爆炸案，官方公布的死亡人數增至5人，巴基斯坦塔利班運動組織宣稱是他們所為。

塔利班說，這起攻擊的目標是巴基斯坦的安全官員。北京當局則強力譴責這起攻擊案

這起爆炸案發生在俾路支省（Baluchistan）首府奎達市（Quetta），地點在全國豪華連鎖飯店賽琳娜（Serena）的停車場。

巴基斯坦塔利班運動（Tehreek-e-Taliban Pakistan）發言人在聲明稿中說：「自殺炸彈客一如計畫擊中安全官員。」

警方表示，這起爆炸案由土製炸彈引爆，遇害者包括安全官員和飯店工作人員。

中國外交部發言人汪文斌說，這起爆炸案是「恐怖攻擊」，炸彈引爆當時，中國代表團成員外出參加活動，不在飯店內。

中國大使館農業專員顧文亮告訴環球時報，炸彈在他們預計返回飯店時間的10分鐘前引爆。

飯店警衛巴克希（Khuda Baksh）說：「我走在停車場，突然聽到一聲巨響，腳下地面搖晃。」

他告訴法新社：「大家都拚命跑，然後我就失去意識。」

巴基斯坦塔利班運動多年來都從位於與阿富汗交界的總部，對巴基斯坦境內的城市中心發動致命攻擊。

但2014年一場大規模軍事進攻行動，大體摧毀了巴基斯坦塔利班運動的指揮和控制架構，巴基斯坦國內叛亂暴力事件因而大減。（譯者：劉淑琴／核稿：陳政一）

© 2021 AFP