巴爾德斯封鎖紅襪打線 太空人美聯冠軍賽聽牌

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美國職棒大聯盟MLB美國聯盟冠軍賽，休士頓太空人和波士頓紅襪打完前4戰後，以2比2戰成平手，今天的第5戰在紅襪主場進行，作客的太空人派出例行賽11勝、6敗，防禦率3.14的左投巴爾德斯（Framber Valdez）先發，紅襪則以拿過兩次三振王、2018助紅襪拿下世界大賽冠軍的左投塞爾（Chris Sale）迎戰。

客場出賽的太空人，此役在2局上半靠阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）的陽春全壘打先聲奪人，打完前5局以1比0領先。

6上太空人攻勢再起，首名打者阿圖維（Jose Altuve）獲保送，布蘭特利（Michael Brantley）利用對手失誤上壘，阿爾瓦雷茲在1出局後揮出二壘安打掃回兩分，讓太空人3比0領先。

兩出局後，塔克（Kyle Tucker）敲安，古利爾（Yuli Gurriel）擊出帶有打點的二壘安打，下一棒的希瑞（Jose Siri）再揮出右外野方向兩分打點安打，讓太空人將領先一舉擴大到6比0。

太空人7上首名打者阿圖維安打上壘，接着靠對方投手牽制失誤站上二壘，再藉着下一棒布蘭特利的安打跑回球隊此役第7分。

前6局只打出2支零星安打、1分未得的紅襪，在7下靠德佛斯（Rafael Devers）的陽春彈要回1分。

9上太空人靠1支安打、2個保送攻佔滿壘，古利爾在兩出局後擊出中外野方向帶有兩分打點的安打，讓球隊以9比1領先，最終也以8分之差擊敗紅襪。

巴爾德斯此役先發8局，送出5次三振、1個保送，只被擊出3支零星安打，僅因挨了1發陽春炮丟掉1分，幫助太空人拿下「聽牌」的關鍵1勝，他也獲得這場比賽的勝投。紅襪的塞爾今天投5.1局，有7次三振、2個保送，被擊出1支全壘打在內的3支安打，丟掉4分中有2分自責分，承擔此役敗投。

阿爾瓦雷茲、古利爾今天都有5打數3安打、3分打點的貢獻，同樣也是太空人獲勝的功臣。

太空人今天贏球，在美聯冠軍賽以3勝2負「聽牌」，接下來將於當地時間22日回到主場作戰，最快可於當天在家拿下美聯冠軍及世界大賽門票。

© 2021 AFP