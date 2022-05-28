巴特勒季後賽新高47分 東區決賽熱火逼出第7戰

（法新社紐約27日電） 美國職籃NBA東區冠軍賽第6戰，作客的邁阿密熱火在巴特勒（Jimmy Butler）轟下生涯季後賽新高47分，111比103擊敗波士頓塞爾蒂克，七戰四勝制系列賽扳平為3比3。

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背水一戰的熱火將戰線逼入第7場，兩軍當地時間29日（台北時間30日上午8時30分）將回邁阿密殊死戰。

巴特勒賽後說：「我們知道自己的能力在哪，也都知道今晚要搶勝進而再拿下第7戰。即便今晚作客波士頓，我們仍有贏球信心，下一戰回邁阿密也是如此。」

第7戰的勝者6月2日將作客舊金山，與以逸待勞的西區冠軍金州勇士進行總冠軍戰；勇士在西區決賽4比1擒伏達拉斯獨行俠晉級。

熱火得分主力巴特勒前3場比賽合計只攻下27分，但今晚29投16中，包含三分球8投4中、11罰全中，季後賽第4度、東區冠軍系列賽第2度單場拿超過40分，讓已無退路的熱火續命。

熱火的勞瑞（Kyle Lowry）犯滿畢業，貢獻18分10助攻；斯特魯斯（Max Strus）、塔克（P.J. Tucker）分別挹注13、11分。

塞爾蒂克塔特姆（Jayson Tatum）30分9籃板，懷特（Derrick White）22分、布朗（Jaylen Brown）20分，史瑪特（Marcus Smart）與威廉斯（Robert Williams III）分別拿14與12分。

塞爾蒂克今天泰半處於落後，但始終緊咬比分，第4節還剩3分多鐘時塞爾蒂克追成99平手，從勞瑞手上抄到球卻沒攻進，終場前2分18秒又兩罰不進，失去超前契機。

關鍵時刻巴特勒進球、塔克的籃板與罰球鞏固熱火，終場前43.9秒巴特勒跳投命中將領先拉開為6分，也讓綠衫軍無力回天。

© 2022 AFP