巴特勒發威 熱火滅黃蜂贏得3連勝

（法新社洛杉磯29日電） 美國職籃NBA邁阿密熱火得分主力巴特勒（Jimmy Butler）今天斬獲32分及10籃板，隊友阿德巴約也進帳26分，兩人聯手助球隊以114比99擊敗夏洛特黃蜂，熱火也因此贏得3連勝。

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法新社報導，這場比賽堪稱是矛與盾對決，因熱火是聯盟最佳防守球隊，黃蜂則是聯盟進攻最猛，平均每場可攻得121分，但最後比賽結果呈現擅守的略勝一籌。

大中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）也抓了19個籃板，打替補的赫洛（Tyler Herro）貢獻球隊26分。

熱火總教練史普斯塔（Erik Spoelstra）對於子弟兵用腦打球的表現非常滿意。他說：「這支球隊的智商高水準，我們的球員經驗老到又精明，但他們還能掌握場上瞬息萬變的戰況，在NBA這是非常關鍵的。」

黃蜂方面，海沃德（Gordon Hayward）奪得全隊最高的23分，布里吉斯（Miles Bridges）22分。估計約1萬9600名球迷湧入位於邁阿密的FTX球場（FTX Arena）觀戰。

黃蜂客場出師不利，後衛羅齊爾（Terry Rozier）腳踝受傷缺陣多少也影響球隊的戰力，華盛頓（P.J. Washington）因膝蓋受傷缺賽兩場後傷愈復出打替補，下場22分鐘得9分。

今年榮獲聯盟年度最佳新秀的波爾（LaMelo Ball）打得很掙紮，全場14投兩中只得6分。

黃蜂總教練博雷格（James Borrego）表示：「今晚的比賽戰況激烈，這不過是季賽82場的其中1場，我們從敗戰中汲取教訓，我們會重整旗鼓。」

這兩支同屬東區的勁旅，目前熱火戰績4勝1負，黃蜂4勝2負。（譯者：曹宇帆）

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