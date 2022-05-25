巴舍萊視訊會見習近平 外界憂成為中國粉飾打壓人權公關工具

（法新社北京25日電） 中國國家主席習近平今天以視訊方式會見正在新疆訪問的聯合國人權事務高級專員巴舍萊。在數以千計外流的照片與官方文件揭露新疆實施大規模拘留時採用的暴力手段之際，外界憂心她恐將被當成公關工具。

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中國共產黨被控在新疆拘留超過100萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族，做為長達數年鎮壓行動的一部分，美國和其他西方國家國會議員將其稱為「種族滅絕」。

巴舍萊（Michelle Bachelet）預計將進行為期6天的訪問，其中包括走訪新疆喀什和烏魯木齊。西方官員、外交官和人權組織擔心中共將試圖利用巴舍萊此行來粉飾其打壓行為。

中國強烈否認這些指控，稱這些為「世紀謊言」。

在本周大規模監禁系統內部外泄了數以千計文件和照片後，美國重申巴舍萊的訪問是一項錯誤。

習近平對巴舍萊說，不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，「中國成功走出了一條順應時代潮流，又適合國情的人權發展道路。」

習近平另指出，不需要對別國頤指氣使的「教師爺」。這番話顯然是指美國和英國官員最近公開批評巴舍萊此行。

根據中國中央電視台報導，巴舍萊表示，聯合國人權辦公室「願意與中方加強合作」，她欽佩中國在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等的努力和成就。

巴舍萊的發言人沒有向法新社證實央視的說法，但表示巴舍萊告訴習近平，她希望聯合國人權辦公室能夠與各方共同努力，「無一例外地加強促進和保護所有人的人權、正義和法治」。

© 2022 AFP