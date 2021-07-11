巴蒂溫網女單首度封後 澳洲41年第1人

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（法新社倫敦10日電） 世界球後巴蒂今天擊敗捷克對手普里斯科娃，摘下溫布頓網球錦標賽女單冠軍，成為41年來首位贏得溫網女單後座的澳洲選手。

巴蒂（Ashleigh Barty）在今天的決賽以6比3、6比7（4比7）、6比3力擒捷克對手普里斯科娃（Karolina Pliskova），這是她生涯首次在溫網女單封後，也是繼5年前美國名將小威廉絲（Serena Williams）以來，首位在溫網女單封後的頭號種子。

包含2019年法國公開賽在內，如今巴蒂已有兩座大滿貫女單金杯在手。

第8種子普里斯科娃開局過於緊張放不開手腳，遭巴蒂連拿14分，前兩個發球局都無法保住，巴蒂馬上取得4比0大幅領先；第5局普里斯科娃總算靠着對手失誤扳回，但第6局發球再度被破，之後狀況雖有回穩，失誤仍嫌過多，巴蒂以6比3先下馬威。

第2盤普里斯科娃先以一記強勁發球拿下第1局，巴蒂也以「愛司」（ace）搶回第2局，緊接着普里斯科娃逐漸加溫，連破帶保以4比3、5比4超前，雖然被逼入搶七，不過在幸運擦網球加持下保住優勢，以7比6（7比4）拿回一盤。

最後一盤普里斯科娃又陷入與首盤類似的困境，前3局全數讓出，至此勝負大致底定，巴蒂再以6比3再下一城，抱回個人第一座溫網女單金杯。

澳洲首位世界球後古拉貢（Evonne GoolagongCawley）於1980年在溫網摘下女單金杯，25歲的巴蒂成為澳洲41年來的第1人。

29歲的普里斯科娃過去曾登上世界排名第一，卻從未得過大滿貫冠軍，今天溫網仍無法把握住彌補遺憾的機會。

© 2021 AFP