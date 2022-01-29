巴蒂澳網強勢奪冠 第3座大滿貫金杯到手

（法新社墨爾本29日電） 女單世界排名第一的巴蒂，今天在家鄉球迷見證下於澳網封後，她克服次盤絕對劣勢，直落2擒服美國女將柯林斯，本屆賽事一盤未失，抱走生涯第3座大滿貫單打冠軍。

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目前已穩坐世界球後寶座112周的巴蒂，今天成為繼1978年歐尼爾（Chris O’Neill）後，首位在澳洲網球公開賽奪得女單冠軍的澳洲人。

巴蒂的上旋發球相當具威脅性，擊球落點佳且出手隱蔽，變化多端的球風為她在強力女網時代殺出一條血路。

巴蒂今天在澳網決賽遭遇的對手柯林斯（Danielle Collins），正是以重炮擊球聞名。

首盤前5局雙方互保，柯林斯第6局發球遭巴蒂破發，世界球後延續氣勢保住發球局，花32分鐘以6比3先下一城。

次盤一開始，柯林斯重新出發，一記正手致勝球讓巴蒂遭破發，取得2比0領先；這僅是巴蒂在本屆比賽第2次未能保住發球局。

接着，巴蒂失誤增加，讓柯林斯於第6局再度破發成功，這位美國好手來到5比1絕對領先。不過，巴蒂立刻回破，延長第2盤戰線。

一度只差一局就能收下次盤的柯林斯遭到強力反擊，巴蒂連破帶保後，雙方戰成5比5。

接着兩人進入搶7大戰，柯林斯關鍵時刻接連出現非受迫性失誤，巴蒂則連續擊出致勝球。

最終，巴蒂以7比6（7/2）拿下勝利，拉佛球場（Rod Laver Arena）歡聲雷動，巴蒂也振奮大吼，這位地主希望成功破除澳洲44年冠軍荒魔咒。

擁有澳洲原住民血統的巴蒂15歲拿下溫布頓網球錦標賽青少女冠軍，2013年攜手同胞前輩德拉奎（Casey Dellacqua）闖進澳網、溫網和美國網球公開賽雙打決賽。

然而，年少成名的巴蒂感到迷惘，在職業生涯起步階段與家人關係疏離，「因成功而迷失自我」。她於2014年決定暫別網壇，投身澳洲另一熱門運動項目─板球。

睽違18個月後，巴蒂於2016年重返網球賽場，隔年便躋身世界前20名之列。

在本屆澳網封後之前，巴蒂已坐擁兩座大滿貫冠軍，分別於2019年法國公開賽以及2021年溫布頓錦標賽奪下金杯。

© 2022 AFP