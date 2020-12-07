巴薩尤文8日強碰 C羅梅西對決愈顯難得

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（法新社馬德里6日電） 梅西與羅納度的對決一度是足壇10年來最為球迷所津津樂道的交手組合，隨兩人已步入球員生涯晚期，西甲巴塞隆納與義甲尤文圖斯8日強碰，有可能是兩人最後一次的歐冠狹路相逢。

梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo ）兩人瓜分2008-2017足壇金球獎（Ballon d'Or），梅西領軍的巴薩與C羅坐鎮的皇家馬德里兩軍交鋒，成為令人血脈賁張的戲碼；C羅直到2018年才離開皇馬轉戰尤文圖斯。

葡萄牙超級前鋒C羅2009年從英超曼聯轉會皇馬後，他率領皇馬對決由阿根廷天王梅西當隊長的巴薩，成為西甲國家德比的最熱對戰組合。C羅離開後，西甲的國家德比可看度失色不少，也讓足球世界渴望能再看到兩人對決的身影。

球迷本可稍早在10月底的歐冠小組賽重溫兩人對決的畫面，但當時C羅因新型冠狀病毒確診缺陣，梅西罰進一記12碼，地主尤文終場0比2不敵巴薩，兩軍8日到巴薩主場再戰。

目前尤文與巴薩雙雙晉級16強淘汰賽，但若作客的尤文能贏3球以上，或2比0以外任何一種贏2球的贏法，就能躍升為G組龍頭。

雖然C羅與梅西已分別35、33歲，算是步入球員生涯晚期，但兩人依然寶刀未老，仍能主宰球隊勝負。

© 2020 AFP