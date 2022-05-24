巴薩教頭談季後補強 拒談會否挖角萊萬

（法新社雪梨24日電） 西甲巴塞隆納教頭哈維（Xavi Hernandez）今天表示，結束跌跌撞撞的本賽季後，球隊必須重建；但不願多談會否延攬拜仁慕尼黑當家前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）補強。

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巴薩本季雖排西甲第2，但與冠軍皇家馬德里的積分差達13分，昨天在西甲本季最終戰主場0比2敗給比亞雷爾（Villarreal），最近9場各項賽事里吞了4敗。

巴薩已搭機前往澳洲，要與澳洲職業足球聯盟全明星隊踢一場友誼賽，這將是巴薩隊史首度在澳洲出賽。

哈維帶了20名選手赴雪梨，包含隊長布斯克斯（Sergio Busquets）、艾維斯（Dani Alves）、奧巴梅揚（Pierre-Emerick Aubameyang）、德榮（Frenkie de Jong）、迪佩（Memphis Depay）等主力及天才小將法提（Ansu Fati）。

但球星比克（Gerard Pique）和19歲潛力前鋒佩德里（Pedri）等未隨隊出征。

巴薩本季一開始表現奇差，傳奇中場哈維去年11月臨危受命接掌兵符，當時球隊西甲只排在第9；哈維執教後巴薩終於止跌回升，重新回到西甲前段班，也拿到下季歐冠門票。

哈維在雪梨受訪時說：「我覺得球隊正往好的方向走，也必須積極。下個賽季，我們至少還要保有打進西甲前四（直接進歐冠小組賽）的競爭力，沒道理做不到。」

「球隊正在重建中，我們自有計畫，下季要更有競爭力，也不容再拿不到任何冠軍。」

德甲拜仁陣中的波蘭球星萊萬與球隊的5年合約到期，本季依然是德甲進球王的萊萬將轉投巴薩的傳聞甚囂塵上。

經紀人本周告訴德國「畫報」（Bild），萊萬有離隊念頭；據傳巴薩開出3200萬歐元（10.1億新台幣）的價碼，想網羅這位33歲的波蘭首席球星。

但哈維在被法新社問到萊萬一事時卻不願多談，只說他無法證實會否挖角萊萬或哪些球星，「我們當然會儘力補強，讓成績再上層樓是一定要的，不過很多事都需時間，到可以宣布時一定會宣布，但肯定不是現在」。

© 2022 AFP