巴西保守派抗爭籲彈劾總統聲勢弱

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（法新社裡約熱內盧12日電） 巴西數百名抗議民眾今天響應由保守派團體發動的示威抗爭，他們不滿總統波索納洛並要求彈劾他。數日前，波索納洛的支持者曾大規模動員，力挺這位目前岌岌可危的極右派領導人。

法新社報導，由傾向保守派的社團像是「自由巴西運動」（Movimento Brasil Livre）發動的抗爭，號召里約熱內盧、聖保羅與好景市（Belo Horizonte）等各大城民眾走上街頭。自由巴西運動也曾於2016年要求彈劾當時的總統羅賽芙（Dilma Rousseff）。

如今自由巴西運動則是高喊「既非波索納洛（Jair Bolsonaro）也不是魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）」的口號，倡議明年總統大選可有其他選擇。魯拉是指現任總統波索納洛的政敵。

發起示威的社團原本期待會有大批群眾到場，不過沒有魯拉的工黨（PT）等團體的支持，示威抗爭的規模不如預期。

在里約熱內盧，數百人清早聚集在柯帕加巴納海灘（Copacabana），多數身穿象徵政治中立的白色上衣，手中卻揮舞着巴西國旗，此舉通常被視為右派，也有人穿着彩虹色服飾，或者「魯拉2022」（Lula 2022）字樣的T恤，不過他們一致的訴求就是「波索納洛下台」。

另外在聖保羅市中心，也是有數百人身穿白色上衣的抗議民眾聚集，不過相較於7日，約有12萬5000名波索納洛的支持者走上街頭，聲勢顯得相形見絀。

據目前民調顯示，2003年至2010曾擔任總統的魯拉，目前支持度穩定領先現任總統波索納洛。（譯者：曹宇帆）

© 2021 AFP