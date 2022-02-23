巴西大選現任總統搶攻社群媒體鞏固基本盤

（法新社巴西利亞23日電） 巴西今年10月的總統大選已造成社會嚴重分裂，與2018年把極右翼總統波索納洛推上大位的那場選舉類似，社群媒體的全面戰爭將開打，而假消息是威力強大的武器。

廣告 繼續瀏覽後續

波索納洛（Jair Bolsonaro）因多篇發文違反社群媒體的假消息規範，在臉書（Facebook）、推特（Twitter）和YouTube遭到屏蔽，因此他熱切鼓勵鐵粉，在大選將至時改到即時通訊軟體Telegram關注他。

Telegram是由俄羅斯出生的科技企業家度洛夫（Pavel Durov）於2013年創立，這款加密訊息應用程式對用戶的訊息內容幾乎毫無限制。這在波索納洛的陣營中贏得粉絲，因為其他社群媒體面臨審查右翼觀點的指控。

這使得Telegram遭到巴西當局的檢視，尤其是高等選舉法院。法院試圖要求Telegram在選舉前合作打擊假消息，但徒勞無功。

波索納洛的狂粉@mara和數百萬巴西民眾一樣，轉向Telegram，因為「這裡沒有審查制度」。

60歲的@mara擔任教師，不願真實姓名曝光，她說：「在這裡，你可以自由表達你的意見。」她表示Telegram面臨的壓力「非常荒謬」。

她透過Telegram告訴法新社：「這是種獨裁，只應發生在獨裁者統治的國家。」Telegram在巴西取得巨大的成功，多達53%手機有下載這款通訊軟體。

波索納洛正面臨連任苦戰，目前民調落後左翼前總統達席瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）。

與他的政治偶像美國前總統川普（Donald Trump）一樣，波索納洛擅長在社交媒體鞏固自己的基本盤，他在這些社群媒體擁有超過4500萬名粉絲。

他因在社群媒體散布假消息而面臨一系列調查，特別是他一再聲稱巴西電子投票系統有猖獗的欺詐行為，但未能提供任何證據。

波索納洛在Telegram擁有超過百萬粉絲，掛着「波索納洛2022連任」（Reelect Bolsonaro 2022）之類名稱的眾多粉絲團還不算在內。相較下對手達席瓦只有4萬7000粉絲。

© 2022 AFP