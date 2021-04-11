巴西恩坎塔多市造基督像 比里約雕像還高5公尺

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（法新社巴西恩坎塔多11日電） 巴西南部的恩坎塔多市（Encantado）正在建造一座巨型基督像，一旦完工，高度將超越俯視里約熱內盧（Rio de Janeiro）的救世基督像（Christ the Redeemer）。

位於南大河州（Rio Grande do Sul）的恩坎塔多市，2019年起開始建造這座巨型雕像，本周已將頭部和向外張開的雙臂安裝上去。

根據協調造像作業的「基督之友協會」（Association of the Friends of Christ），雕像預計今年底前完工。

恩坎塔多市前市長康札提（Adroaldo Conzatti）是這項計畫的發想者，但他今年3月因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）併發症辭世。

這座雕像名為「守護者基督像」（Christ the Protector），竣工後含基座高43公尺，將是全球高度最高且敞開雙臂的基督像之一。

屆時雕像左右掌的距離將達36公尺，內部將配備電梯，頂部附近還將設置觀景台。

相較之下，里約救世基督像含基座高38公尺，雙手張開長度28公尺，今年10月將迎來落成第90周年。

恩坎塔多市人口約2萬2000人，位於州府快樂港（Porto Alegre）西北方145公里。

發起人表示，這項計畫旨在啟發信仰和促進區域觀光。

© 2021 AFP