巴西數以萬計民眾街頭抗議 要求波索納洛下台

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（法新社裡約熱內盧2日電） 巴西全國各地數以萬計民眾今天上街抗議，再度就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處置失當和其他議題，要求總統波索納洛（Jair Bolsonaro）下台。

大批人群聚集在里約熱內盧、聖保羅、巴西利亞和數十個其他城鎮和城市，是「波索納洛下台全國運動」（Bolsonaro Out National Campaign）的一部分。這項運動獲十多個左翼政黨和勞工團體支持。

除了其他問題外，這位右翼總統也因處置疫情失當一事遭受嚴厲批評。COVID-19在巴西奪走近60萬人生命。

數以百計民眾遊行穿越里約熱內盧中央坎德拉里亞（Candelaria）一帶，邊走邊高喊着「波索納洛下台」，這幾個字也被印在大型標語橫幅上。

69歲退休教授席蒙斯（Elizabeth Simoes）向法新社表示：「我們會讓他下台。現在街頭上的民眾正在施壓議員，讓他們發起彈劾。」

聯邦眾議院已收到逾百件彈劾波索納洛的請求，不過身為波索納洛政府盟友的眾院領袖裡拉（Arthur Lira），迄今尚未受理任何一件。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP