巴西森巴傳奇歌後埃薩索亞瑞斯辭世 享耆壽91歲

（法新社巴西利亞20日電） 巴西森巴歌後埃薩索亞瑞斯（Elza Soares）的媒體團隊在Instagram發表聲明表示，這名傳奇歌手今天在里約熱內盧的家中辭世，享耆壽91歲。

廣告 繼續瀏覽後續

埃薩索亞瑞斯辨識度極高的沙啞嗓音使她成為巴西最受歡迎且最知名的歌手之一，在她長達60年的歌唱生涯中發行超過30張唱片。

埃薩索亞瑞斯常被稱為巴西的蒂娜透娜（Tina Turner），這兩名樂壇傳奇於2000年獲英國廣播公司電台（BBC Radio）選為「千禧年歌手」（Singer of the Millennium）。

聲明寫道，這名巴西音樂標誌性人物一生經歷大風大浪，以其歌喉、力量和決心感動世界。

非裔歌後埃薩索亞瑞斯曾經遭逢許多不幸，生前是抗爭和勇氣的象徵。

埃薩索亞瑞斯1930年6月出生於里約熱內盧，在莫康波尼塔（Moca Bonita）貧民窟長大，父母分別是體力工與洗衣女工。

埃薩索亞瑞斯12歲時被父親強迫嫁人，一年後生下第一個孩子。她與第一任丈夫生育7名子女，前兩個孩子因早產和營養不良而早早離世。

21歲就成為寡婦的埃薩索亞瑞斯曾坦承，曾經為了餵養孩子去偷食物。

她後來與已故巴西足球巨星加林查（Garrincha）生活17年，兩人唯一的兒子9歲時離世。

© 2022 AFP