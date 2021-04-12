巴西疫情延燒 加護病房年輕患者人數多於長者

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（法新社裡約熱內盧11日電） 巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情加劇，其中部分要歸咎於變種病毒株肆虐。研究指出，境內加護病房COVID-19重症患者中，40歲以下年輕患者人數於3月間超越年長者。

「巴西加護病房計畫」（Brazilian ICU Project）表示，住進加護病房的COVID-19重症患者中，39歲以下年輕病患3月間暴增到1萬1000多人，佔加護病房總患者的52.2%，遠高於疫情初期的14.6%，也高於去年9月至今年2月的約45%。

巴西加護病房計畫為巴西加護醫療協會（AMIB）發起的倡議，而企畫共同協調員萊申特（Ederlon Rezende）說：「疫情初期時，年輕族群染疫通常較不會發展成重症，並不需要送進加護治療；因此當這年齡層入住加護病房人數出現增加趨勢，個中意義是很重要的。」

萊申特表示，加護病房年輕重症患者人數增加，原因有很多。

原因之一是，80歲以上年長者大多都接種了疫苗。研究顯示，3月時，巴西加護病房80歲以上重症患者比率從13.6%降至7.8%。

其次，萊申特表示，年輕族群暴露於病毒的機會較高，無論是他們必須出門工作也好，還是他們自認比較不容易感染也好。

另一個因素可能是巴西變種病毒株P1。多位專家認為，3月間巴西染疫病亡人數暴增，有部分要歸咎於P1病毒株。P1不僅可以讓已經感染過COVID-19原始病毒株的患者二度感染，也更為致命。

萊申特告訴法新社，如今加護病房內的重症患者年紀更輕，且沒有慢性病史，但病情卻更為嚴重。

巴西加護病房重症患者中，沒有慢性病史的人數在3月增加幾乎1/3，來到總數的30.3%。

根據這項倡議的數據，染疫後須裝上呼吸器的患者比率，在3月間來到58.1%，創下疫情爆發迄今的新高。

巴西3月染疫病亡人數逾6萬6500人，是上一次於2020年7月創下的單月紀錄的兩倍多。

人口2億1200萬人的巴西，自疫情爆發以來有35萬1000人染疫病故，為全球第2高，僅次於美國。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP